Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на поздравительную телеграмму северокорейского лидера.

Ким Чен Ын подчеркнул, что благодаря руководству и патриотической самоотверженности Путина Россия демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью.

"Примечательные успехи в свершении священного дела для надежной защиты достоинства и ключевых интересов страны и строительства могучей и процветающей России немыслимы в отрыве от вашей выдающейся руководящей силы и стойкой практики", – добавил глава КНДР.

Путин свой день рождения проведет на совещаниях и телефонных контактах

Политик добавил, что союзнические отношения Северной Кореи и России будут продолжать вносить весомый вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у Путина в день его рождения, 7 октября, помимо рабочих планов, есть и личные дела.

В частности, во второй половине дня 7-го числа российский лидер планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Заседание будет посвящено рабочим вопросам, а не только поздравлениям. Вместе с тем Путина ожидает ряд международных телефонных разговоров.

Также Песков раскрыл, что поздравление глава государства получает и от своих внуков. Представитель Кремля добавил, что пожелания всегда сопровождаются теплотой и любовью, как у обычных внуков и дедушек.