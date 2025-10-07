Путин свой день рождения проведет на совещаниях и телефонных контактах

Президент РФ Владимир Путин 7 октября, в день своего рождения, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также серию телефонных переговоров с зарубежными лидерами. Несмотря на личный праздник, глава государства намерен работать в привычном режиме.

«Как сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на вторник у Путина запланировано много международных телефонных разговоров», — передает РИА Новости. Совещание с Советом безопасности также подразумевает рабочую повестку.

Традиционно Владимир Путин отмечает день рождения в рабочей обстановке, совмещая личные встречи с переговорами с зарубежными лидерами. Как ранее сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент обычно использует этот день для контактов с главами других государств, а также принимает поздравления от российских и иностранных коллег.

В прошлом году, несмотря на плотный график и международные мероприятия, Путин также не брал отпуск в честь личного праздника. Обычно президент хотя бы часть дня проводит в кругу близких и друзей.