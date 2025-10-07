В Госдуме захотели закрепить ежегодную индексацию зарплат

Ежегодная индексация зарплат в России должна охватывать все сферы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

По словам парламентария, соответствующий механизм может быть прописан в Трудовом кодексе. Нилов подчеркнул, что обдумывает соответствующую поправку с юристами.

Депутат отметил, что индексацию зарплат нужно проводить каждый год не раньше 1 февраля, так как в течение января считается реальная инфляция прошлого года. Отсутствие индексации приводит к снижению покупательной способности зарплаты, уточнил он.

Как сообщил ранее депутат Ярослав Нилов, некоторые пенсионеры досрочно получат повышенную на 7,6 процента пенсию за январь уже в конце декабря 2025 года. По его словам, индексация страховых пенсий должна пройти на месяц раньше.