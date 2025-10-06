Слуцкий рассказал о редком качестве Путина

Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что президент России Владимир Путин имеет редкое качество. Об этом сообщает News.ru.

По словам Слуцкого, Путин предан России «как настоящий мужчина и офицер». При этом, Путин, по мнению Слуцкого, также обладает редким качеством — быть хорошим другом.

«Владимир Владимирович умеет дружить — это качество редкое, если мы говорим об умении дружить с теми, кто оказался в невыигрышной ситуации. Он может подставить плечо, умеет прощать тех, кто по каким-то причинам совершил ошибку, в том числе и серьезную, если этот человек одумался, осознал и готов дальше работать в интересах дела, людей и страны», — заявил он.

Слуцкий также добавил, что Путин является национальным лидером, который сплотил вокруг себя людей.

«Он — человек, который объединил страну, поднял ее и продолжает успешно это делать, в том числе в период последней, я уверен, в человеческой истории схватки с нацистским режимом на Украине. Да, сейчас непросто, но страна еще сильнее, плечом к плечу сплотилась вокруг своего лидера», — добавил Слуцкий.

Ранее Слуцкий предложил разработать федеральный стандарт финансирования среднего профессионального образования.