Стало известно, о чем Путин говорил с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.

В Кремле уточнили, что стороны обстоятельно обсудили текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США Дональдом Трампом плана по нормализации в секторе Газа.

Владимир Путин в ходе беседы подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

Лидеры обменялись мнениями по ряду других вопросов региональной повестки. В частности, высказали заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии.

Глава израильского кабмина выразил самые добрые пожелания собеседнику накануне дня рождения. Российский лидер, в свою очередь, поздравил Нетаньяху с наступлением еврейского праздника Суккот.