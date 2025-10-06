Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что власти Германии разрушают отношения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Первый канал».

По мнению Тяпкина, власти Германии разрушают отношения с Россией, которые создавались «поколениями предшественников». При этом он добавил, что немецкие дипломаты «не могут объяснить причины» таких действий.

«Правительство и правящая элита с азартом рушат все то, что создавалось поколениями наших предшественников. Дипломатов, предпринимателей, журналистов, политологов, представителей гражданского общества. Заморожено все – экономические отношения, гуманитарные контакты. Когда общался с нашими немецкими коллегами и спрашивал, что они творят, даже придумал такую аллегорию. Говорю: "Вы порвали ткань двусторонних отношений, порвали каркас и теперь рушите фундамент". Они начинают вилять, говорят: "Нет, ну почему же"», — заявил он.

Впрочем, Тяпкин уточнил, что подрывом отношений с Россией занимаются только немецкие политические деятели.

«Мы говорим сейчас про политический класс. Нормальные люди, обычные жители Германии по-иному смотрят на эти вещи», — добавил он.

В Германии начались протесты против конфронтации с Россией

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия расследует ситуацию с дронами над Мюнхеном в «следующем веке».