Президенту Франции Эммануэлю Макрону плевать на свою страну, у государства нет лидера.
Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своем канале в Max.
6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.
Таким образом срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.
Телеканал BFMTV сообщил, что президент Франции «возьмет на себя ответственность» в случае провала очередной попытки Лекорню сформировать правительство.