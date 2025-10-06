Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя отставку премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, заявил, что у республики «нет президента», а есть «блестящий адвокат Киева», на свою страну ее лидеру Эммануэлю Макрону «плевать». Соответствующий пост российский политик опубликовал в своем канале в Max.
Ранее стало известно, что Макрон принял прошение Лекорню об отставке. На посту премьера он пробыл 27 дней, что является самым коротким сроком для данной должности в новейшей истории Франции. Лекорню был седьмым премьером при Макроне.
По его мнению, даже «лошади казаков, вошедших в Париж в 1814 году, исполнили бы обязанности Макрона лучше».