Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя отставку премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, заявил, что у республики «нет президента», а есть «блестящий адвокат Киева», на свою страну ее лидеру Эммануэлю Макрону «плевать». Соответствующий пост российский политик опубликовал в своем канале в Max.

Ранее стало известно, что Макрон принял прошение Лекорню об отставке. На посту премьера он пробыл 27 дней, что является самым коротким сроком для данной должности в новейшей истории Франции. Лекорню был седьмым премьером при Макроне.

«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Микрону плевать», — прокомментировал это Медведев.

Трамп оскорбил Медведева

По его мнению, даже «лошади казаков, вошедших в Париж в 1814 году, исполнили бы обязанности Макрона лучше».