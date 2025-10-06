В Госдуме объяснили успех партии Бабиша на парламентских выборах в Чехии

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и его оппозиционная партия ANO («Акция недовольных граждан») смогли победить на парламентских выборах в республике в первую очередь из-за недовольства чехов внутренней социально-экономической ситуацией. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Сергей Алтухов.

По его словам, граждане Чехии были разочарованы итогами деятельности праволиберальной коалиции Петра Фиалы из-за шокового роста цен на энергоносители, высокой инфляции и состоянии системы здравоохранения и занятости. Кроме того недовольство у чехов вызывала и миграционная политика Евросоюза и большое количество украинских беженцев.

«Лозунг Бабиша "Чехи прежде всего" и обещание решить эти проблемы нашли широкий отклик. Правящая коалиция делала сильный акцент на поддержке Украины, в то время как значительная часть населения была озабочена внутренними трудностями. Это привело к тому, что щедрые социальные обещания Бабиша перевесили», — считает Алтухов.

По мнению депутата, новые власти Чехии сосредоточатся на выполнении предвыборных обещаний, в том числе снижении цен на энергоносители, повышении пенсий и решении социальных вопросов.