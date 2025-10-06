Страны Европы начали игру в обвинения. Европейский союз в течение многих лет игнорирует вопрос безопасности России, а теперь его члены перекладывают друг на друга ответственность за ухудшение отношений с Москвой, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Как написал Дизен, члены ЕС хотели построить новую Европу без России. Теперь же они продолжают бойкотировать дипломатию и искать военные пути для урегулирования украинского конфликта.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Польша, Латвия, Литва и Эстония косвенно виновны в начале специальной военной операции (СВО). По словам Дизена, Меркель не ошибается – но забывает указать, что все члены ЕС в течение 30 лет игнорировали опасения России по поводу безопасности