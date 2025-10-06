Пушков отреагировал на слова Трампа о «победе в любой войне»

Слова президента США Дональда Трампа о том, что США «легко бы выиграли любую войну» не соответствуют действительности. Об этом у себя в Telegram-канале заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее Трамп во время парада в честь военно-морских сил в штате Вирджиния сказал, что США «выиграли бы любую войну». В частности, он вспомнил о Вьетнаме и Афганистане. По словам Трампа, США не смогли победить там, потому что были «политкорректными».

«Трамп, оказывается, легко выиграл бы любую войну — и во Вьетнаме, и в Афганистане, да и вообще — любую. Так он заявил, выступая на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния. Боюсь, однако, что президента США придется разуверить», — прокомментировал его слова Пушков.

Он убежден, что Соединенные Штаты проиграли во Вьетнаме не из-за нерешительности американской армии или политкорректности, а потому что «были обречены на провал в "туннельной войне"».

«От рук американцев там погиб примерно миллион вьетнамцев. Их бомбили, поливали напалмом, сжигали из огнеметов. Это что — политкорректность? Или же геноцид? Сколько же, по мнению Трампа, должно было погибнуть вьетнамцев, чтобы он не рассуждал о "политкорректном" поведении американских войск? США завязли во Вьетнаме на долгих 12 лет, из которых десять лет они воевали сами и еще два вместе с союзниками. Результат — паническое бегство из Сайгона. "Порывистый ветер" — последняя операция США во вьетнамской войне по срочной эвакуации своих военных — "выдул" их из Вьетнама. Шансов победить у США не было», — написал Пушков.

Похожее развитие событий, по его словам, было и в Афганистане, где Вашингтон «легко побеждал» 20 лет, прежде чем до американских властей дошло, что оттуда нужно «давать деру».

«По ходу движения к "победе" военные США наносили ракетные удары по мирным городам и свадебным кортежам. Это был так называемый "сопутствующий ущерб". При этом Пентагон постоянно кормил СМИ и общественность заверениями, что в Афганистане "есть значительный прогресс". К лету 2021 года "прогресс" достиг такой точки, что американцы побежали, бросив все и всех — и военные базы, и технику, и большую часть афганцев, которые поверили в то, что американцы пришли надолго США и связали с ними свои судьбы», — пояснил Пушков.

Он отметил, что в Афганистане «высокотехнологичная армия США со всеми ее Abrams, Tomahawk, F-16 и прочим супер-оружием проиграла войну моджахедам в халатах, вооруженным автоматами Калашникова». Пушков напомнил, что кадры последних взлетающих американских самолетов во время бегства из Кабула 31 августа 2021 года облетели весь мир.