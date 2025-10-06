Захарова ответила на аннулирование виз экспертам из РФ в Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала аннулирование виз российских экспертов в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, такой шаг показывает некомпетентность Варшавы в качестве «хозяйки» форумов ОБСЕ. Дипломат также считает, что после аннулирования виз экспертам из России, страны-члены ОБСЕ должны начать переговоры о переносе штаба Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) из Польши.

«Уверены, что сложившаяся ситуация должна, наконец, убедить государства-участники в необходимости начать переговорный процесс о переносе штаб-квартиры БДИПЧ и всех крупных официальных мероприятий ОБСЕ из Польши, пока Варшава окончательно не подорвала скудные остатки доверия к Организации в целом как к площадке для уважительного и равноправного диалога по вопросам прав человека», — заявила Захарова.

Польша аннулировала визы российским участникам конференции, организованной ОБСЕ.