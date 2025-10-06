В Госдуме рассказали, как нужно наносить удары по Западной Украине

Россия может добиться снижения фронтовой активности ВСУ только при усилении ударов по объектам противника. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он отметил, что сейчас РФ «наносит массированные удары по всей украинской военной инфраструктуре, не делая различий между Западной и Восточной Украиной».

«И там, и там одинаково функционируют заводы ВПК, отправляются эшелоны с оружием на фронт, готовят на полигонах западных наемников», — добавил Журавлев.

Россия начала применять неуязвимые «Кинжалы»

При этом, по его мнению, стоит усилить интенсивность и периодичность ударов, чтобы «головы не успевали поднять, боялись выйти из укрытий». Журавлев убежден, что только в таком случае получится добиться снижения фронтового сопротивления ВСУ.