В Госдуме рассказали, как нужно наносить удары по Западной Украине
Россия может добиться снижения фронтовой активности ВСУ только при усилении ударов по объектам противника. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он отметил, что сейчас РФ «наносит массированные удары по всей украинской военной инфраструктуре, не делая различий между Западной и Восточной Украиной».
«И там, и там одинаково функционируют заводы ВПК, отправляются эшелоны с оружием на фронт, готовят на полигонах западных наемников», — добавил Журавлев.
Россия начала применять неуязвимые «Кинжалы»
При этом, по его мнению, стоит усилить интенсивность и периодичность ударов, чтобы «головы не успевали поднять, боялись выйти из укрытий». Журавлев убежден, что только в таком случае получится добиться снижения фронтового сопротивления ВСУ.