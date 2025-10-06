МИД России назвал произволом аннуляцию Польшей виз участникам конференции ОБСЕ
Решение Польши аннулировать визы представителям Российского общественного института избирательного права (РОИИП), которые должны были принять участие в конференции ОБСЕ в Варшаве, является очередным примером дискриминации и произволом Варшавы, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Стремясь «заткнуть рты» россиянам, официальная Варшава пошла на беспрецедентный шаг — явно по чьей-то указке аннулировала визы российским общественникам», — говорится в комментарии в Telegram-канале МИД России.
Варшава «погрязла в русофобии» и своими действиями грубо и демонстративно нарушает обязательства ОБСЕ, подчеркнули в Москве.
В МИД России ещё раз призвали в связи со сложившейся ситуацией начать переговорный процесс о переносе из Польши штаб-квартиры БДИПЧ и других крупных официальных мероприятий ОБСЕ.
Накануне стало известно, что Польша аннулировала визы российским участникам конференции, организованной ОБСЕ.