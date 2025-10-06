В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

Провокации с беспилотниками в Европейском союзе (ЕС) нужны для повышения градуса военного психоза и оправдания военных трат в европейских странах. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Военный психоз необходим для того, чтобы заставить народы затянуть пояса, заставить парламенты проголосовать за эти безумные военные траты, которые выходят за пределы любых представлений о разумной достаточности», — пояснил дипломат.

Грушко обратил внимание, что столкнувшиеся с инцидентами с БПЛА европейские страны отказываются от прямых консультаций с российской стороной по линии военных.