Если европейцы начнут «трястись от страха» перед дронами, вероятно, они поймут, что такое война и лоторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Может, тогда они поймут, что такое война. И оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови…», — написал он в своих соцсетях.

Медведев также отметил, что версия «российского происхождения» инцидентов с беспилотниками в городах Европы возможна, но сомнительна, поскольку «агенты и кроты» России «ждут отдельной команды».

Российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» призвал европейских политиков, постоянно заявляющих о якобы угрозе Западу со стороны России, успокоиться и заняться проблемами своих стран.