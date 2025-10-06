Нет никаких оснований обвинять Россию в ситуации с беспилотниками в европейских странах НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

По его мнению, в Европе сейчас много политиков, которые склонны во всех несчастиях обвинять Россию, в основном безосновательно и «огульно».

«Так к этим объявлениям мы и относимся. С этими дронами история, ну, действительно, по меньшей мере странная, но, с другой стороны, опять же, никаких оснований обвинять в этом Россию нет», — сказал представитель Кремля.

Медведев озвучил версии появления БПЛА над странами ЕС

Песков призвал европейских политиков иметь более широкий кругозор.

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки запланированных рейсов. Позже полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что к инциденту с дронами в аэропорту Мюнхена может быть причастна Россия.

Ранее в МИД РФ предсказали сроки разбора Германией истории с дронами над Мюнхеном.