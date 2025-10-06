Арестович предложил передать России Крым и четыре области

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с заявлением о возможной передаче России Крыма и четырех новых территорий. Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак.

Арестович пояснил, что урегулирование могло бы быть реализовано по аналогии с моделью ФРГ и ГДР, не подразумевая юридического признания этих территорий российскими. По его мнению, такой шаг, удовлетворяя ключевые требования Москвы, способен привести к прекращению боевых действий, передает Lenta.ru.

Ранее Арестович сообщил, что Украина совершила акт военной агрессии уже против членов НАТО.

