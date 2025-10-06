Медведев озвучил версии появления БПЛА над странами ЕС

Европейские города охватила эпидемия Unidentified Flying Drones, и есть пять версий появления беспилотников над ЕС. Об этом рассказал в своем Telegram-канале зампреда Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Напомним, что 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 «российских» дронов, не приведя никаких доказательств их происхождения. 13 сентября БПЛА также вторглись на территорию Румынии, виновником вновь была названа Россия.

А в ночь на 23 сентября аэропорт датской столицы Копенгагена на несколько часов остановил прием и выпуск самолетов из-за появления в его окрестностях нескольких «крупных» беспилотников.

Мерц обвинил Россию в инцидентах с беспилотниками

По словам Дмитрия Медведева, в Европе уже «настоящая эпидемия» Unidentified Flying Drones (Неопознанных летающих беспилотников. – Прим. ред.).

По его мнению, есть целых пять версий того, почему над странами ЕС появляются дроны: «провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну», деятельность пророссийского подполья, проверка спецслужбами систем противовоздушной обороны, «игры местных охламонов» и, наконец, «прямой засыл дронов из России».

При этом зампред Совета безопасности РФ назвал вполне допустимыми все версии, усомнившись однако в том, что будет «вхолостую» тратиться ресурс людей в Европе, которые симпатизируют России, а также напомнив о словах президента Владимира Путина по поводу запуска дронов.

«На самом деле причинами этой паники вокруг «русских дронов» может быть любая из приведенных причин или их совокупность. Главное не это. Главное, чтобы недалекие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны», — написал Дмитрий Медведев.

Российский политик выразил надежду на то, что реально осознав, к чему могут привести военные действия, европейцы «оторвут головы своим уродцам типа [канцлера Германии Фридриха] Мерца и [президента Франции Эммануэля] Макрона, которые зарабатывают на крови».

Ранее в ходе XXll пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин заметил, что у России нет целей в Европе. Кроме этого, по его словам, Москва не располагает такими беспилотниками, которые бы «долетали до Лиссабона».