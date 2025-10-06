Нарышкин назвал ложь и обман устойчивой чертой большинства западных политиков

Ложь и обман стали устойчивой чертой большинства западных политиков, примером этому служат заверения о «нерасширении» НАТО на восток и неисполнение Западом Минских соглашений, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Об этом он сказал в ходе круглого стола по случаю 70-летия создания Организации Варшавского договора.

«Ложь и обман — это такая устойчивая черта большинства западных политиков. Очередной яркий пример они продемонстрировали... при неисполнении Минских соглашений», — цитирует Нарышкина ТАСС.

Ранее американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил мнение, что НАТО должны были распустить ещё в 1990 году, так как альянс выполнил свою задачу по противостоянию Советскому Союзу.