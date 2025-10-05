Захарова высмеяла обвинения Мерца по поводу беспилотников

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего о якобы связи России с появлением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над ФРГ. Слова дипломата приводят «Известия» в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что Германия еще не разобралась в ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток», однако уже делает поспешные выводы по другой ситуации.

«В Берлине еще с "Потоками" не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — высказалась дипломат.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными разведывательными дронами. Полицейский вертолет безуспешно пытался найти пилота дронов.