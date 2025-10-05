Польша аннулировала визы российским участникам конференции, организованной ОБСЕ

Польша аннулировала визы представителям Российского общественного института избирательного права (РОИИП), которые должны были принять участие в конференции по человеческому измерению, организованной ОБСЕ.

© Global look

Об этом говорится на сайте РОИИП.

«Представителям РОИИП, которые зарегистрировались для участия в Конференции по человеческому измерению, организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве, в последний рабочий день перед вылетом Консульским отделом посольства Польши в России были аннулированы ранее выданные им же визы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мотивы и основания принятия такого решения указаны не были. При этом при выдаче виз никаких вопросов не возникало.

«Полагаем, что такие действия официальных властей Польши направлены на разрушение конструктивного многостороннего диалога, на воспрепятствование участию представителей гражданского общества в работе Конференции по человеческому измерению ОБСЕ, на подрыв авторитета крупнейшей региональной организации», — добавили в РОИИП.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не намерена разрывать дипломатические отношения с Москвой.