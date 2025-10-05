В МИД РФ рассказали о дипфейке с Захаровой

Ролик с интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой является дипфейком, созданным при помощи технологий искусственного интеллекта, пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Дипломаты пояснили, что обратили внимание на появившийся в соцсетях дипфейк на основе кадров из авторской передачи Захаровой в эфире Радио Sputnik 1 октября 2025 года.

«Это очередная фальшивка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта: сгенерированная нейросетью аудиодорожка, имитирующая голос Марии Захаровой, наложена на реальные кадры», — пояснили в МИД.

В действительности, уточнили в пресс-службе, в этом фрагменте представитель МИД рассуждала о ситуации с выборами в Молдавии.

В министерстве также призвали тщательно проверять публикуемую в интернете информацию на официальных ресурсах.