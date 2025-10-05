Кадырову присвоили новое звание

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоили звание Героя ЧР и вручили медаль. Об этом сообщает «Чечня сегодня».

По информации издания, награду руководителю региона России вручил премьер-министр Чечни Магомед Даудов во время открытия нового правительственного комплекса в Грозном.

«Присваивается высшее звание Героя Чеченской Республики с вручением медали "Золотая звезда" главе Чеченской Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу», — сказал он.

Спикер уточнил, что Кадыров получил награду «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала» Чечни.

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что не любит получать подарки.