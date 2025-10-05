Владимир Путин на следующей неделе посетит Таджикистан

Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в Таджикистан для участия в саммите глав государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщили в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В ходе визита запланирована отдельная встреча российского лидера с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Переговоры будут посвящены актуальным вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений, а также ключевым аспектам региональной и международной повестки дня.

Кроме того, в рамках саммита СНГ Путин проведет ряд встреч с другими руководителями государств содружества. Предстоящий форум станет важной площадкой для обсуждения многостороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Визит российского президента подчеркивает стратегический характер отношений между Москвой и Душанбе, а также приверженность сторон укреплению интеграционных процессов на пространстве Содружества.