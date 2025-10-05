Путин прокомментировал реакцию Запада на его выступление на «Валдае»

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами отметил, что в ходе выступления в Сочи на заседании дискуссионного клуба «Валдай» откровенно изложил свою позицию по ряду вопросов международной повестки. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства выступал порядка 50 минут, затем отвечал на вопросы участников. Он раскрыл позицию Москвы по кризису на Украине, милитаризации Европы, инцидентам с дронами, тарифам со стороны США, ходу СВО, ряду других вопросов.

«Я просто честно, откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам. Ну а это уже дело моих коллег [глав государства и правительств западных стран]), как на это отреагировать. Я говорю искренне и по-честному», — подчеркнул Путин.

Российский лидер заметил, что никогда не ставит «такой цели — что-то сделать приятное», просто «говорит как есть».

Путин предупредил США о риске разрушения двусторонних отношений

Ранее турецкое Anadolu Agency сообщило, что российский лидер сделал акцент в своей речи на полицентричности, разъяснил, что решения должны приниматься на основе широкого консенсуса и похвалил организации вроде БРИКС и ШОС за их баланс интересов, противопоставив их «гегемонистским» тенденциям Запада.

Журналисты Reuters заметили, что Путин высмеял обвинения Европы в нарушении воздушного пространства НАТО российскими дронами. В CNN отметили, что глава России обвинил НАТО в нагнетании напряженности ради увеличения военных расходов.