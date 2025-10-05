Путин предупредил США о риске разрушения двусторонних отношений

Двусторонние отношения России и США могут быть нарушены в случае поставок дальнобойного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я уже сказал, что это приведёт к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — заявил Путин.

Его слова приводит журналист Павел Зарубин.

В Турции призвали европейцев прислушаться к Путину

Ранее Путин заявлял, что РФ и США смогут найти компромисс, если будут уважать друг друга, несмотря на сложившиеся противоречия. Об этом президент заявил на Заседании дискуссионного клуба «Валдай».