У Орбана может появиться союзник в ЕС

Венгрия может получить нового союзника в Евросоюзе после победы политического движения ANO, возглавляемого Андреем Бабишем, на парламентских выборах в Чехии. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"У Виктора Орбана (премьер-министр Венгрии - прим. "РГ") может появиться союзник в ЕС в лице Андрея Бабиша", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, если Бабишу по результатам выборов удастся сформировать правительство, "нынешний либеральный пробрюссельский кабинет уйдет в отставку и политический профиль Чехии изменится", даже не смотря на то, что президентом остается "убежденный русофоб, сторонник военной помощи Украине и евроатлантист Павел".

Орбан пригрозил Брюсселю

Бабиш уже обещал вывести Чехию из программы НАТО по снабжению Украины боеприпасами, высказался против свободы миграции и заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС, обратил внимание Пушков.

Таким образом, пояснил сенатор, как минимум по этим трем ключевым пунктам его позиция расходится с подходами правящего Европой либерального клана во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Конечно, заняв место главы правительства Бабиш может скорректировать свои позиции, однако вряд ли полностью подчинится требованиям брюссельской бюрократии, резюмировал Пушков.

Напомним, движение ANO экс-премьера Андрея Бабиша одержало победу на парламентских выборах, которые прошли в Чехии 3-4 октября, набрав 34,72 процента голосов.

Сам Бабиш заявил, что его движение достигло исторического результата, назвав это вершиной своей политической карьеры. По его словам, он теперь будет вести переговоры с движением SPD и Motoriste, чтобы затем сформировать однопартийное правительство.