Путин поздравил учителей с праздником

Сегодня в России отмечают День учителя. С профессиональным праздником педагогов поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что труд учителей пользуется заслуженным уважением в обществе. Он требует терпения, мудрости и душевной щедрости.

"Сегодняшний праздник вызывает особые, тёплые чувства у миллионов наших сограждан. Мы гордимся собственной, очень сильной педагогической школой, новаторскими идеями, уникальными наработками".

Глава государства указал, что России важно сохранять преемственность педагогических школ для того, чтобы учителя могли учиться у своих коллег. Сильные, интересные методики должны получить в стране широкое распространение, уверен Путин.