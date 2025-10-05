Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что у венгерского премьер-министра Виктора Орбана может появиться союзник в ЕС в лице выигравшего на парламентских выборах в Чехии Андрея Бабиша.

© РИА Новости

«В случае, если Бабишу по результатам выборов удастся сформировать правительство, нынешний либеральный пробрюссельский кабинет уйдёт в отставку и политический профиль Чехии изменится, даже несмотря на то, что президентом остаётся убеждённый русофоб, сторонник военной помощи Украине и евроатлантист Павел, прежде возглавлявший военный комитет НАТО», — написал Пушков в Telegram-канале.

По словам сенатора, заняв место главы правительства, Бабиш, возможно, скорректирует свои позиции, однако вряд ли полностью подчинится требованиям брюссельской бюроратии.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поздравил народ Чехии и лидера чешского оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша с победой его движения на выборах в парламент страны, заявив при этом о «пробуждении» Европы.

Орбан между тем отмечал, что Венгрия подаст в суд на Евросоюз при попытке лишить республику права вето.