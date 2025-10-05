В России предложили ввести систему выплат учителям за стобалльников по ЕГЭ

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить единую систему федеральных выплат для учителей, чьи ученики набрали сто баллов на ЕГЭ или стали победителями Всероссийской олимпиады школьников.

«Премию за выпускников-стобалльников наставникам стали выплачивать только в 2017 году, и то далеко не во всех субъектах России. Сегодня, воспитав такого одарённого ребёнка, учитель из Подмосковья получит выплату в 150 тыс. рублей, а его коллега из Башкирии — в три раза меньше. Так быть не должно», — цитирует парламентария ТАСС.

Слуцкий отметил, что необходимо поддерживать тех, кто посвящает свою жизнь нашим детям.

«Ко Дню учителя ЛДПР подготовила инициативу: закрепить на федеральном уровне единую систему выплат для всех учителей, готовящих лучших из лучших, гордость нашей страны», — сказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил с предложением внедрить государственную программу поддержки учителей и предоставлять им служебное жильё с возможностью его дальнейшей приватизации по истечении 10—15 лет работы в школе.