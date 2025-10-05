Помощник российского лидера Николай Патрушев заявил в эфире телеканала «Россия-1», что в НАТО и не зная русского языка понимают, о чём говорит президент России Владимир Путин.

«Речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают всё, что он сказал. И все они знают, даже не зная русского языка. Все знают, все понимают», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что военное руководство западных стран, в отличие от политического, отлично понимает, к какой катастрофе могут привести неосторожные шаги.

В DikGazete ранее писали, что Европе стоит прислушаться к словам Путина.

При этом представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопрос журналистов о выступлении Путина на пленарной сессии XХII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».