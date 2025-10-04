Вассерман назвал силы, стоящие за попыткой госпереворота в Грузии

В Грузии происходит попытка государственного переворота, рассказал в беседе с журналистами News.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он пояснил, что за демонстрантами стоят прозападные силы.

В субботу, 4 октября, в центре Тбилиси началось «мирное свержение власти», как называли его организаторы в предшествующие дни. В нем приняли участие как жители столицы, так и регионов. В ходе протестов демонстранты устроили стычки с полицией, ранили нескольких стражей порядка.

Вассерман выразил соболезнования народу Грузии в целом, предупредил, что к власти могут пробиться люди, которые приведут республику к разорению.

«Сейчас происходит очередная попытка госпереворота, причем, исходя из лозунгов тех, кто этот переворот готовил и раскручивал, накручивал толпу, переворот совершает в интересах тех, кого в России называют коллективным Западом», — отметил парламентарий.

Названа причина начала протестов в Грузии

Депутат отметил, что надеется на провал попытки переворота на фоне того, что Запад делает со странами, «попавшими в его когти».