В Британии оценили выступление Путина на «Валдае»

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» произвел впечатление уверенного и сильного политического лидера, отметил в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис.

Глава государства выступил на пленарной сессии XXII ежегодного заседания клуба 2 октября 2025 года. В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и КНР, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.

«Я хочу сказать, что в ходе этого выступления меня впечатлило в Путине то, что он снова был расслабленным, уверенным в себе и остроумным. В целом у меня сложилось впечатление, что это очень уверенный в себе политический лидер, тот, кто чувствует, что ситуация все больше складывается в его пользу», — отметил Меркурис.

Эксперт заметил, что атмосфера на заседании клуба кардинально отличалась от обстановки на саммите Евросоюза в Копенгагене, где вместо уверенности «чувствовались гнев и страх».

В Раде оценили выступление Путина на «Валдае»

Ранее журналисты японской Nikkei прокомментировали выступление Путина на «Валдае». Особое внимание они уделили словам президента о контрмерах в случае возникновения угрозы для России.

По мнению аналитиков издания, глава РФ намекал на возможное использование «Орешника» и других ракет, производство которых широко развернулось в России в последние годы.