В ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин затронул щепетильную тему сотрудничества с США, что, по мнению китайских журналистов, стало неприятным откровением для Европы. Об этом пишет издание Sohu, подчеркивая, что раскрытые детали нанесли ощутимый удар по имиджу Евросоюза.

© kremlin.ru

«Путин рассказал о сотрудничестве с США, которые ввели против России санкции», – пишет Sohu про выступление российского лидера, передает АБН24.

Китайское издание подчеркивает, что, несмотря на жесткую риторику и санкционное давление, США продолжают активно сотрудничать с Россией в выгодных для себя сферах. В частности, речь идет о поставках российского урана, объем которых неуклонно растет. Если в прошлом году РФ заработала на этом 800 миллионов долларов, то в текущем году ожидается увеличение этой суммы до 1,2 миллиарда долларов.

По мнению обозревателей Sohu, российский лидер продемонстрировал двойственность политики Вашингтона, который, с одной стороны, декларирует санкции против России, а с другой – продолжает извлекать выгоду из сотрудничества с ней. Путин, как отмечают журналисты, тем самым высмеял политику Евросоюза, который, стремясь к отказу от российских энергоносителей, наносит ущерб собственной экономике.

«Пока США наслаждаются собственными выгодами, EC полон решимости продолжить вводить санкции против России ценой дальнейшего сокращения европейского производства», – отметили в Поднебесной.

Издание пишет, что данная ситуация свидетельствует о готовности Вашингтона преследовать собственные интересы, даже если это идет вразрез с политикой союзников. Китайские журналисты заявили, что президент России намекнул: страны ЕС занимаются саморазрушением.

Напомним, что, несмотря на жесткие финансовые санкции, введенные Евросоюзом в отношении Москвы, Россия продолжает стабильно увеличивать свои доходы. Более того, как отмечают журналисты издания Sohu, именно европейские страны, стремясь ограничить возможности Кремля, фактически способствуют его обогащению.