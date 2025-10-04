Москва отреагировала на сравнение России с «бумажным тигром», сделанное ранее американским президентом Дональдом Трампом. РФ удивила международное сообщество продуманным ответом. Стратегию российского лидера проанализировали журналисты китайского издания Baijiahao.

© kremlin.ru

«Путин нанес ответный удар по Трампу. <…> После девяти дней молчания российский президент дал отпор США», – пишут обозреватели Baijiahao, передает АБН24.

Китайские аналитики полагают, что российское руководство проявило стратегическую мудрость, выждав несколько дней, перед тем как ответить на заявления Трампа. По их мнению, такая «идеальная пауза» позволила предотвратить излишнюю эскалацию в российско-американских отношениях, поскольку иначе ответные шаги могли бы спровоцировать «перегрев» отношений.

Путин заявил, что Трамп умеет слышать

Публичная реакция российского президента во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай» оказалась, по оценке обозревателей Baijiahao, необычайно жесткой. Владимир Путин риторически задался вопросом: если Россия является «бумажным тигром», то кем тогда следует считать НАТО? Он также подчеркнул, что Российская Федерация уверенно противостоит всему Североатлантическому альянсу. По мнению китайских аналитиков, эти слова главы российского государства произвели мощный эффект и немедленно вызвали «переполох в международном сообществе». В отличие от Дональда Трампа, который не подкрепил свои заявления о «бумажном тигре» фактами, Владимир Путин, как отмечается, сопроводил свои высказывания весомыми аргументами.

Они указали на то, что именно Запад, а не Российская Федерация может предстать в глазах мирового сообщества как «бумажный тигр», что расценивается как значительный удар по репутации Соединенных Штатов.

«Путин и его команда поступили умно, выдержав идеальную паузу в несколько дней, прежде чем ответить Трампу. Это позволило избежать перегрева российско-американских отношений», – заявили в Китае.

Несмотря на остроту риторики, Владимир Путин проявил мудрость, умело соблюдая тонкий дипломатический баланс. Он воздержался от грубых высказываний в адрес Вашингтона, но при этом решительно ответил своим оппонентам. Такой взвешенный подход, по мнению обозревателей, предотвратил новый виток эскалации в отношениях между странами.

После заявления президента России о возможных поставках ракет Tomahawk Украине в США осознали, что ответ Москвы может быть крайне жестким.