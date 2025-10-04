В Госдуме предупредили об изменении порядка взыскания долгов с граждан

С 1 ноября в РФ вступит в силу закон, который позволит налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с россиян задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы Игорь Антропенко («Единая Россия»).

Он рассказал, что новый порядок будет действовать в отношении физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Налоговые органы без суда смогут взыскивать долги по налогам, сборах, страховке, пеням, штрафам.

В Госдуме собрались внимательнее следить за расходами бюджета

По словам парламентария, подобные меры будут применяться только в том случае, если между гражданином и налоговым органом нет спора. При его наличии судебный порядок такой задолженности сохранится, отметил он.

Также Антропенко заявил, что принятие этого закона позволит оптимизировать налоговое администрирование, снизить нагрузку на суды.

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 31 июля.

На этой неделе член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил изымать у россиян и передавать государству квартиры с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также пустующие жилые помещения.

Ранее юрист рассказала о способах взыскания долгов с неимущих.