Украинская армия не имеет возможности получить какое-либо преимущество перед армией России даже при помощи стран НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет ТАСС.

«Нет никаких ресурсов, ни экономических, ни людских, ни военных, даже при помощи стран НАТО, которые могли бы дать преимущество ВСУ перед боевой мощью, интеллектом и потенциалом армии России», — отметил он.

По словам Ивлева, «есть только оголтелая украинская фашистская пропаганда в СМИ». Депутат добавил, что часть жителей Украины все еще остается подвержена этой пропаганде, но люди начинают серьезно задумываться о реальном положении вещей.

Ранее Леонид Ивлев заявил, что удары Вооруженных сил Украины по полуострову Крым 21 сентября показали чудовищность действующего киевского режима. Он отметил, что «только нелюди атакуют мирные объекты».

Также Ивлев ранее рассказал, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак врет, говоря об ударе ракетой «Искандер» по зданию кабмина.