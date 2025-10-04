Ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в социальной сети X высказал мнение, что политические лидеры Европейского союза и НАТО намеренно продолжают эскалацию конфликта с Россией.

По его оценке, такой курс позволяет им отвлечь внимание от внутренних проблем и избежать ответственности за собственную некомпетентность и управленческие провалы.

Эксперт обратил внимание на то, что антироссийская риторика, доминирующая в политическом дискурсе ЕС, приобретает всё более опасный характер. По его мнению, такая тенденция повышает риски перехода от гибридного противостояния к полномасштабной открытой конфронтации. Боуз предупредил, что текущая политика западных элит делает реальный военный конфликт с Россией более вероятным, чем когда-либо ранее.

