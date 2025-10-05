Последние события, разворачивающиеся в мире за последний год, указывают на то, что одно из ключевых предсказаний президента России Владимира Путина начинает сбываться.

© Deita.ru

Об этом заявил политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт напомнил, что ещё в далеком 2007 году Путин открыто предостерегал о том, что США со временем будут вдохновлять локальные военные конфликты по всему миру с целью удержания своей гегемонии. Он предупреждал, что единственный способ США сохранять свой привилегированный статус и расширять влияние — это высокий спрос на доллары, за счет которых американцы покупают практически всё, что им нужно у других государств.

По словам Путина, именно ради поддержания этой глобальной валютной системы США сознательно провоцируют напряженность в разных частях мира. Главная цель — вынудить мировое сообщество продолжать использовать доллары как главную международную валюту.

Кедми отметил, что для США важнее всего — сохранить свою финансовую власть, даже если это приводит к сотням тысяч человеческих жертв и к настоящей катастрофе, которую предрёк Путин. Более того, такая политика рискует перерасти в глобальный ядерный конфликт, что вызывает опасение мирового сообщества.