Последние события, разворачивающиеся в мире за последний год, указывают на то, что одно из ключевых предсказаний президента России Владимира Путина начинает сбываться.
Об этом заявил политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперт напомнил, что ещё в далеком 2007 году Путин открыто предостерегал о том, что США со временем будут вдохновлять локальные военные конфликты по всему миру с целью удержания своей гегемонии. Он предупреждал, что единственный способ США сохранять свой привилегированный статус и расширять влияние — это высокий спрос на доллары, за счет которых американцы покупают практически всё, что им нужно у других государств.
По словам Путина, именно ради поддержания этой глобальной валютной системы США сознательно провоцируют напряженность в разных частях мира. Главная цель — вынудить мировое сообщество продолжать использовать доллары как главную международную валюту.
Кедми отметил, что для США важнее всего — сохранить свою финансовую власть, даже если это приводит к сотням тысяч человеческих жертв и к настоящей катастрофе, которую предрёк Путин. Более того, такая политика рискует перерасти в глобальный ядерный конфликт, что вызывает опасение мирового сообщества.