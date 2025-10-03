Марочко прокомментировал заявление Путина о тактическом оружии РФ

Тактическое оружие, которое имеется у Вооруженных сил России, намного современнее, чем у США. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что у России тактического вооружения больше, чем у США.

Марочко согласился со словами российского лидера, сказав, что у РФ «на 100% больше оружия, поскольку на протяжении уже очень длительного времени в стране идет перевооружение ВС».

«То есть у нас помимо того, что больше тактического оружия, так оно и намного современнее, нежели у Соединенных Штатов», — сказал он.

Марочко отметил, что нет основания не доверять словам Путина, потому что они «еще ни разу не расходились с делом».