"Прикопаем": в России пригрозили открытому в 300 км от Петербурга штабу НАТО
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал сообщения о том, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен официально объявил об открытии штаба сухопутных войск НАТО в городе Миккели в 300 км от Санкт-Петербурга.
Решение открыть штаб в 300 км от Санкт-Петербурга является «не очень предусмотрительным», отметил парламентарий в интервью порталу News.ru.
"Если они демонстрируют свою агрессию к РФ, тогда было бы разумнее разместить его поглубже, чтобы не тратиться на погребение", - сказал депутат.
Вместо военных приготовлений, по мнению парламентария, Западу следовало бы искать диалог с Москвой. Он также отметил, что европейские страны сами страдают от разрыва связей с Россией.