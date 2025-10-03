Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал сообщения о том, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен официально объявил об открытии штаба сухопутных войск НАТО в городе Миккели в 300 км от Санкт-Петербурга.

Решение открыть штаб в 300 км от Санкт-Петербурга является «не очень предусмотрительным», отметил парламентарий в интервью порталу News.ru.

"Если они демонстрируют свою агрессию к РФ, тогда было бы разумнее разместить его поглубже, чтобы не тратиться на погребение", - сказал депутат.

"Все эти штабы, которые они выкапывают, мы в конце концов, просто прикопаем и даже не заметим, что они были", - добавил Колесник и подчеркнул, что Финляндии «не надо разжигать войну там, где ее быть не должно».

Вместо военных приготовлений, по мнению парламентария, Западу следовало бы искать диалог с Москвой. Он также отметил, что европейские страны сами страдают от разрыва связей с Россией.