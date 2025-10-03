Путин назвал архитектора Литвинова «лохматым»

Президент России Владимир Путин назвал архитектора Андрея Литвинова «лохматым». Об этом в своем Telegram-канале рассказал корреспондент Павел Зарубин.

Во время посещения Образовательного центра «Сириус» Путин познакомился с архитектором Литвиновым, который разработал проект концертного зала центра. Президент высоко оценил работу архитектора, а также отметил необычную прическу мужчины.

«Несмотря на то, что вы такой лохматый, вы так выглядите, у вас замечательно все получается, вы просто очень талантливый человек», — заявил он.

Ранее Путин заявил, что сила России в системе образования.