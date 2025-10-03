Путин похвалил архитектора в "Сириусе" и пошутил о его прическе
Президент России Владимир Путин осмотрел новый построенный концертный зал в центре "Сириус" и отметил талант его архитектора Андрея Литвинова.
При этом глава государства обратил внимание и на внешний вид молодого человека - пышную прическу.
"Несмотря на то, что вы такой лохматый, вы так выглядите, у вас замечательно все получается, вы просто очень талантливый человек", - сказал президент, улыбнувшись.
Путин порадовался, что в России много таких талантливых молодых людей. В частности, на счету Литвинова - около 200 зданий.
"Такая конфетка", - оценил Путин новый концертный зал "Сириуса".
Он отметил, что это еще один подарок стране.
"Это заметный успех в вашем творчестве", - сказал Путин.