Путин высказался о качествах участников СВО

Участники спецоперации проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы РФ и ее суверенитет.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения наставников и учителей участников СВО в концертном центре «Сириус», пишет РИА Новости.

«Ваши ученики, офицеры армии России, достойно выдержали главный экзамен на верность отчизне. В ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы, свободу и государственность нашей страны, суверенитет», — сказал российский лидер.

Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что ветераны СВО и на гражданском поприще способны справиться с поставленными задачами.

Российский лидер также выразил «низкий поклон» родным военнослужащих. По его словам, офицеры российской армии достойно выдержали «экзамен на верность» родине.

Накануне Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», процитировал высказывание Петра I о русском солдате. По словам главы государства, когда он говорит о русских солдатах, то имеет в виду не национальность военнослужащих. Он заявил, что речь идет о фразе императора: «Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей».