Речь Путина на «Валдае» вызвала страх в Германии

Речь президента РФ Владимира Путина на «Валдае» продемонстрировала тревожную тенденцию в отношениях с Западом, пишет Berliner Zeitung (BZ).

«Снисходительный к Вашингтону, но жесткий к Берлину: на полях Валдайского форума в Сочи президент России Владимир Путин вновь вызвал широкий резонанс», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Анализируя выступление главы российского государства на "Валдае", обозреватель издания отметил, что в нем прослеживаются признаки резкого ухудшения отношений с Западом, особенно с Европой: Путин заявил о готовности продолжать переговоры по Украине с президентом США Дональдом Трампом, при этом Российская Федерация отвергла инициативу ротационного включения ФРГ в состав Совбеза ООН.

В Германии также опасаются "ядерных угроз" после слов российского лидера о том, что попытки нанести России стратегическое поражение спровоцируют глобальную катастрофу.

Кроме того, колумнист напомнил о прошлых выступлениях Путина на пленарных заседаниях "Валдая", в том числе его заявления в адрес Берлина. В частности, глава российского государства касался темы суверенитета ФРГ в послевоенном мире, а также критиковал глобальную борьбу Запада за власть.

Президент России Владимир Путин традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии российский лидер затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с Соединенными Штатами, Индией и Китайской Народной Республикой (КНР), а также ситуацию вокруг конфликта на Украине.