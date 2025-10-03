В Госдуме ответили на слухи о радикальном изменении позиции окружения Трампа по России

России не надо бояться изменения позиция администрации президента США Дональда Трампа по поводу страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Бояться нам, наверное, ничего не надо, но надо быть готовыми к любому исходу ситуации. Надо быть готовыми всегда и ко всему. Второе, много ходит различных слухов и многие слухи подогреваются специально — это мы тоже хорошо понимаем. В Америке очень хорошо действует так называемый лоббизм, когда за деньги осуществляют определенную политическую или административную поддержку тому или иному вопросу», — сказал Чепа.

Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, в окружении президента США Дональда Трампа произошло радикальное изменение позиции в отношении России. Издание отмечает, что американский лидер по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для помощи Украине, поскольку платить за это должны союзники Киева по НАТО.

При этом Трамп уже поручил военным начать подготовку к передаче Украине дополнительных разведданных для ударов по объектам энергетики на российской территории.