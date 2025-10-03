СМИ: Глава партии «Яблоко» мог тайно выйти замуж* за украинца

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков мог тайно выйти замуж* за украинца Алэна Энумбу, с которым он познакомился более 10 лет назад. По предварительной информации, они заключили брак* в Финляндии в 2022 году. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил Mash.

Ранее Эмумба был известным на Украине дизайнером, а также стилистом московских бутиков. Вскоре после того, как украинец начал встречаться* с Рыбаковым, они съехались*.

По данным журналистов, с 2016 года часть своих отпусков мужчины проводили на даче Эмумбы, расположенной в финском городе Пиексямяки, на берегу озера Йоутсенъярви.

— Первое время Энумба приглашал Рыбакова письмами в консульство, далее — помог сделать четырехлетний шенген с возможностью пребывания не более 90 дней за раз. По словам людей из окружения пары, во время одной из поездок в Финку (мужчины — прим. «ВМ») тайно бракосочетались* — в стране возможна регистрация гей-браков* для иностранцев, — передает Telegram-канал.

На данный момент нет официального подтверждения этой информации.

1 августа премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал Украину разрешить заключение однополых браков* на официальном уровне, назвав это условием для вступления страны в Евросоюз.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.