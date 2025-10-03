Вассерман оценил идею включить текст Оксимирона* в школьную олимпиаду

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что включать тексты иноагентов в задания для школьников допустимо, если эксперты сочтут определенный текст интересным и полезным для анализа. Об этом депутат рассказал NEWS.ru.

Вассерман прокомментировал этап олимпиады по русскому языку для старшеклассников, проходивший в Сочи. В одном из заданий ученики увидели строчку из старого трека рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров*, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Школьники рассказали, что имя Оксимирона* в задании не упоминалось - он был назван «известным рэпером». Задание предлагало вставить пропущенные слова и указать жаргонное существительное.

«Фаина Георгиевна Раневская однажды сказала: «Талант, как прыщ, может выскочить на любой заднице». То, что Оксимирон* вытворяет в общественной жизни, конечно, связано с его творчеством, но связано далеко не всегда», - заявил Вассерман.

Он предположил, что в текстах рэпера можно найти «вполне разумное и допустимое в употреблении при детях». Депутат подчеркнул, что в изучении текстов иноагентов нет ничего страшного, если эти тексты действительно интересны, их проверили эксперты и «видят в этом какой-то резон».

