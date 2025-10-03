Эксперт озвучил скрытые сигналы в речи Путина

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии заседания клуба «Валдай» оставил союзникам и противникам России скрытое между строк сообщение. Как сообщает Life.ru, об этом заявил эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк, который изучил речь главы государства.

Кобелюк отметил, что в выступлениях можно выделить три уровня. Первый — это дипломатический язык, предназначенный для узкого круга и специалистов. На втором уровне — язык, доступный для всех, с юмором и шутками. К нему часто прибегает Путин. Он может показаться простым, но на самом деле это тот же дипломатический язык, который перевели понятно для народа.

Третий уровень — когда говорящий открывает свои «карты» и истинные намерения. Для его понимания нужно уметь читать между строк.

«Вчерашняя речь Путина явно такого уровня не достигала — к картам даже не подпустили. Поэтому важно уметь "читать" между строк, обращать внимание на скрытые сигналы, которые звучали ярко и искренне. И они были. Было ясно: никто не собирается отступать от своих целей, не собирается идти на невыгодные условия. Идея в том, что с нами можно дружить — и мы будем дружить; не дружишь — и мы тоже не будем. То есть зеркальное противодействие», — заявил Кобелюк.

Эксперт считает, что на «Валдае» Путин говорил о том, что нужно было услышать, — то, что он считал важным донести до широкой аудитории.